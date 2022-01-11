Polisten haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

10.01.2022 tarihinde, Gemikonağı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu T.E.K.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 40 gr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YARALAMA, KAVGA VE RAHATSIZLIK



K.M.A. ve A.K.E, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altında alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Y.C.B. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.