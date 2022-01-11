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Polisten haberler

11 Ocak 2022 tarihli Polis Basın Bülteni..

11 Ocak 2022 Salı 14:40
Polisten haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU 
10.01.2022 tarihinde, Gemikonağı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu T.E.K.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 40 gr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YARALAMA, KAVGA VE RAHATSIZLIK

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10.01.2022 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Y.C.B.(E-18) bir taraf olup, aralarında çıkan tartışma sonucu K.M.A.(E-23), A.K.E.(E-23) ve N.A.(E-19) ile kavga ettikleri sırada, Y.C.B. (E-18) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile K.M.A’yı göğüs ve kol kısmından, A.K.E.’yi ise kalça kısmından yaralamıştır. 
K.M.A. ve A.K.E, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altında alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Y.C.B. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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