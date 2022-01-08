Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

07.01.2022 tarihinde, Karaman’da sakin Ahmet ÇANDARLI (E-60), ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin cesedi üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

07.01.2021 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Çatalköy’de gerçekleştirilen operasyon sonucu (Çatal Operasyonu); P.O.O.(E-37)’nun üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır paketler halinde, yaklaşık 212 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 100 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7300 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan E.C.E.(K-31) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

İLAÇ VE ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET VE GÜMRÜĞE DEKLARE EDİLMEMİŞ MAL TASARRUFU

07.01.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; S.B.(E-46)’nin kullanımındaki araçta gümrüğe deklere edilmemiş 12 torba kaçak tütün ve 30 kutu nargile tütünü ile ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olarak, muhtelif markalarda vücut geliştirmede kullanılan hap ve ilaçlar tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Ş.K.(E-41) ve G.P.(E-34) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

07-08.01.2022 tarihleri, 22:00 - 02.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan denetimler sonucunda;

Lefkoşa’da faaliyet gösteren kumarhane ve gece kulüpleri kontrol edilmiştir. Kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 23 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 840 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 339 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan 15 araç trafikten men edilmiş, 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

Gazimağusa’da; faaliyet gösteren gece kulüpleri kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 540 araç kontrol edilmiş ve 124 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 4 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de; faaliyet gösteren kıraathaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş, kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 47 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 350 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 225 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 10 araç trafikten men edilmiş ve 3 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

Güzelyurt’ta; faaliyet gösteren bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 638 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 171 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edilmiş ve 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

İskele’de; faaliyet gösteren eğlence mekanları ile kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 2 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 350 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 123 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır.