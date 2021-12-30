Polisten haberler

TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK YÜZÜNDEN ÖLÜME SEBEP OLMA

30.12.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun birinci kilometresi üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde, projektör montesi yapmakta olan Meles HAİLEU (E-28), elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Yürütlen soruşturma kapsamında olayda ihmali görülen G.H.(E-40) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

29.12.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Çatalköy’de sakin Rümeysa BAHAR (K-16) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.