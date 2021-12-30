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Polisten haberler

30 Aralık 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

30 Aralık 2021 Perşembe 15:00
Polisten haberler

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TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK YÜZÜNDEN ÖLÜME SEBEP OLMA
30.12.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun birinci kilometresi  üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde,  projektör montesi yapmakta olan Meles HAİLEU (E-28),  elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Yürütlen soruşturma kapsamında olayda ihmali görülen G.H.(E-40) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS 
29.12.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Çatalköy’de sakin Rümeysa BAHAR (K-16) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye Olaylar
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