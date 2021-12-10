Polisten haberler

HIRSIZLIK

09.12.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde M.Ü.(E-36)’nün, kumarhanede müşteri olarak bulunan başka bir şahıs tarafından düşürülen 40.000TL değerindeki altın-pırlanta bileziği bulup alarak hırsızlık yaptığı tespit etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

09.12.2021 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Selda ÖKSÜZOĞULLARI(K-48) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

09-10.12.2021 tarihleri, 21:00 - 01:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile gece kulüpleri kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 550 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 84 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 36 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 510 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 164 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 4 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan mekanlar, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 515 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 72 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 2 araç ise trafikten men edilmiştir.