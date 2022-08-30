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Polisi makasla yaraladı!

Lefkoşa'da meydana gelen Yaralama Kasti Hasar,Korkutmak Maksatlı Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Polisi Darp, Görevinden Men Sarhoşluk Rahatsızlık Uygunsuz Tavır ve Hareket suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Mavideniz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Ağustos 2022 Salı 15:27
Polisi makasla yaraladı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da meydana gelen Yaralama Kasti Hasar,Korkutmak Maksatlı Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Polisi Darp, Görevinden Men Sarhoşluk Rahatsızlık Uygunsuz Tavır ve Hareket suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Mavideniz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan zanlı  Mehmet Mavideniz’in (E-28) Lefkoşada meydana gelen Yaralama Kasti Hasar,Korkutmak Maksatlı Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Polisi Darp, Görevinden Men Sarhoşluk Rahatsızlık Uygunsuz Tavır ve Hareket: Suçlarından methaldar olduğunu anlattı. Polis, 30.08.2022 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Lala Mustafa Paşa Sokak Üzerinde Akdoğan'da sakin Mehmet Mavideniz’in nefesinde tespit edilemeyen alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bulunduğu esnada yüksek sesle bağırıp çağırdığı için kendisini suç üstü hali gereği tutuklamaya çalışan Pm A.G.’yi tespit edilemeyen kesici bir alet ile sol göğüs kısmına sokup 2x6 Cm. morluk ve 4 santimlik kızarıklık oluşmasına sebebiyet verip sağ sırt kısmını yine tespit edilemeyen kesici alet ile keserek 15 santimlik kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaralayıp giymekte olduğu Terranova marka tşörtünün yırtılmasına sebebiyet verdiğini anlattı.

Polis, Mehmet Mavideniz’in bilahare tutuklanmaya direnmek için elinde tutmakta olduğu demirden mamül park tabelası ile vurarak RHA 4159 plakalı polis aracının sağ arka kapı camının kırılmasına sebep olup tekme atarak sağ ön çamurluğun ezilmesine neden olduğu esnada kendisini tutuklamaya çalışan P.Ç C.Ö.’nün (E- 29) elinde tutmakta olduğu makas ile sağ göğüs altına sokup 0.5 santimlik göçük ve doku hasarı oluşmasına sağ ön kısmında 15-20 santimlik kesi oluşmasına sebep olup yaraladığını belirtti.

   Polis, akabinde yine olay mahallinde PM M.Ş’nin (E- 30)'i elinde tutmakta olduğu makası salladığı esnada sağ ön kol kısmında 7- 8 santimlik sıyrık ve 4-5 santimlik sıyrık oluşmasına sebebiyet verip yaraladıktan sonra yine ayni makasla PM B.E’nun (E- 45)ve PM E.A’nın (E- 29) sağ ellerinde 2 şer santimlik kesi oluşmasına sebep olup yaraladığını anlattı. Polis, adı edilenin makul kuvvet uygulanarak etkisiz hale getirilip suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, Mehmet Mavideniz'in elinde tuttuğu siyah saplı 1 adet makas ve demir park levhası ayrıca 1 adet yırtık Tşörtün emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, “Meselemiz yeni başlamıştır olay anının ilk başlangıcından itibaren incelenmesi gereken kamera görüntülerimiz ayrıca görgü tanıklarını ifadelerinin temin edilmesi gerekmekte olup halen olayda kullanılan ve tespit edilemeyen 1 adet delici ve kesici alet aranmaktadır. Zanlının işlemiş olduğu suçlar dikkate alındığında sebest kalması halinde soruşturmaya etki etmesi kuvetle muhtemel olduğundan ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep ederiz”

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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