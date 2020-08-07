Polis memuru dolandırıcılıktan yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de yurt dışında bulunan şahısların kredi kartı bilgilerini çalarak sanal ortamda bankacılık işlemi yapıp, sigorta poliçesi kesilmiş gibi göstererek, kredi kartları hesabından para çeken polis memuru E. B., belediye işçisi İ.G. ve A. C. D tutuklandı. Zanlıların bir sigorta şirketi adına çalıntı kredi kartı bilgileriyle işlem yaparak, sigorta poliçelerine karşılık, üçüncü şahısların hesaplarından para çaldıkları tespit edildi.

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ ÇALDILAR

Mali Suçlarla Mücadele Birimi tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanan üç zanlı mahkemeye çıkarıldı. Mali Şube’de görevli polis, zanlıların 2020 yılı Haziran ayı içerisinde yurt dışında oldukları tespit edilen şahıslara ait çalıntı kredi kartları bilgilerini kullanarak, Lapta’da sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren bir iş yerindeki bilgisayardan, sanal ortamda bankacılık işlemi yapmak suretiyle, gerçekte sigorta poliçesi yapılmadığı halde, acente müşterilerine sigorta poliçesi kesilmiş gibi gösterip sahtekârlıkla kredi temin ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

KENDİNİ AKLAMAK İÇİN SAHTE BELGE YARATTI

Soruşturma memuru, yürütülen ileri soruşturmada, 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde zanlı E.B’nin yapılan sahtekârlık işlemlerinden aklanmak için ve dolandırmak kastı ile zanlı A. C. D’ye ait aracı satmadığı halde, 23.500 TL’ye satış yaptığını gösteren sahte belgeyi düzenleyerek tedavüle sürdüğünü açıkladı.

3 GÜN TUTUKLULUK KARARI

Polis, zanlıların önceki gün tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Sahtekârlıkla temin edilen para miktarının araştırılacağını, alınacak ifadeler ve incelenecek evraklar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.