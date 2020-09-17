Polis devriyesini görünce uyuşturucuyu atıp kaçmaya çalıştı

Mağusa Haber Ajansı

Bugün saat 02.00 raddelerinde Gazimağusa’da devriye görevi ifa eden polisleri görmesi üzerine elindeki sarma sigarayı ve bir parça kağıda sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında maddeyi yere atıp kaçmaya çalışan Güney Afrika vatandaşı Kyle Lusanda Gılbert (E-19)’in yapılan üst aramasında sağ cebinde Hint keneviri türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık bir adet sarma sigara bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 17.9.20 tarihinde kanunsuz Hint keneviri tasarrufu ve alma suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına yemin altında şahadet eren polis memuru Yusuf Karaoğulları olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Tanık polis şahadetinde 17.9.20 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Gazimağusa’da devriye görevinde olan polisleri görmesi üzerine elinde tuttuğu sigara ve 0,5 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere atıp kaçmaya çalışan zanlının alıkonduğunu belirtti. Zanlının yere attığı bir adet sarma sigara ve 0,5 gr ağırlığındaki madde ile üzerinde yapılan aramada sağ cebinde bulunan ve uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan 1 adet sarma sigaranın emare alınarak olarak alındığına dikkat çeken tanık polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında alınacak olan ifadeler ve aranmakta olan bir şahsın olduğuna değinen tanık polis emarelerin de gerekli inceleme ve analiz için uzmana gönderileceğin belirttikten sonra zanlı aleyhine bir günlük tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.