Özkurt’un davası karar için süresiz ertelendi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Seçim ve Halk Oylaması’na aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle 2 ay hapis cezası alan Brt Müdürü Meryem Özkurt, bugün İstinaf Mahkemesi’ne çıkarıldı ve karar için süresiz ertelendi.

İstinaf Mahkemesi’nde görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Behrat Mavioğlu, 2 ay hapislik süresinin alenen az olduğunu, Meryem Özkurt’un avukatı Salih Can Doratlı cezanın alenen fahiş olduğunu savundu.

Avukat Salih Can Doratlı, kararın son derece adaletsiz ve orantısız olduğunu, cezanın fahiş olduğunu savundu. Doratlı, sanığın, su olmayan ülkemize su gelişini içeren bir haberi yayınladığını ve yorum ile propaganda içermediğini belirtti. Doratlı, sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmesinin doğru olmadığını savundu.

Savcı Behrat Mavioğlu, bidayet mahkemesinin iki yıllık ceza öngören bir suçun, iki aya düşürmekle hata yaptığını savundu. Mavioğlu, kamu görevlisi olan bir kurumun en üst ita amiri olan kişilerin yasalar karşısında daha hassas ve saygılı olması gerektiğini belirtti. Mavioğlu, olgularda yasayı bilmesine rağmen, kendisine gelen uyarıları dikkate almadığını söyledi. Mavioğlu, Mahkemenin kamu düzenini bozan sanığa aşikar surette az ceza vermekle hata yaptığını savundu.

İstinaf Mahkemesi, davayı kararı okunmak üzere süresiz erteledi.

Özkurt, Yüksek Seçim Kurulu’nun Ekim 2020 tarihinde Geçitköy’deki açılışı ve Kapalı Maraş’taki yayının durdurulmasını istemiş, yayını durdurmayıp, YSK’nın ihtarına da uymamıştı. Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda dün itham edilen Meryem Özkurt, suçlamaları kabul etmişti. Yargıç Mine Ozankaya, Meryem Özkurt’un Yüksek Seçim Kurulu’nun kararlarına aykırı harekette bulunup, dava konu suçları işlediğine değinmişti. Ozankaya, kamu görevinde bulunan kişilerin yasalara uymalarının önemine vurgu yapmıştı. Ozankaya, Seçim ve Halk Oylaması’na aykırı harekette bulunmanın 2 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değinmişti. Ozankaya, seçimin Anayasal düzende yapılmasının önemine de vurgu yapıp, sanığa 2 ay hapis cezası verdiğini açıklamıştı.