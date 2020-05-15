Otel odasında uyuşturucu bulundu

OTEL ODASINDA 4 GR UYUŞTURUCU BULUNMASIYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

14.5.20 tarihinde Gazimağusa’ da saat 17.30 raddelerinde kalmakta olduğu otel odasında narkotik polisin yaptığı aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 gr madde ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunduran Wale Thankgod Shanu (E-36) tutuklandı ve uyuşturucu ile sigara emare olarak zapt edildi. Sürdürülen tahkikatta mesele ile ilgili bağlantısı olduğu belirlenen Samuel Kolade Falodun (E-30) da ayni gün polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Zanlılar bugün 15.5.20 tarihinde Kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren Polis memuru Hasan Derman, alınan bilgi ışığında 14.5.20 tarihinde Gazimağusa’ da faaliyet gösteren bir otel odasında zanlı 1 ve zanlı 2’ nin tespit edilerek huzurlarında arama yapıldığını söyledi. Arama esnasında oda içerisindeki sehpa üzerinde beyaz kâğıt parçasına sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gr ağırlığında madde ve ayni sehpa üzerinde beyaz kâğıda sarılı tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva eden madde ve içerisinde yine uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını belirten Derman her iki zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlı 1’ in gönüllü ifade vermek suretiyle bahse konu uyuşturucu maddeyi bir şahıstan 500 TL karşılığı aldığını itiraf ettiğine değinen Derman, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)