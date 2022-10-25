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Ölümlü iş kazasında zanlılar tutuksuz yargılanacak!

Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Başkasının Ölümüne Neden Olma suçlaması ile tutuklanan zanlı Aydın Amca, Ali Amca ve Şakir Amca mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Ekim 2022 Salı 19:13
Ölümlü iş kazasında zanlılar tutuksuz yargılanacak!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Başkasının Ölümüne Neden Olma suçlaması ile tutuklanan zanlı Aydın Amca, Ali Amca ve Şakir Amca mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Fahri Alkan, olguları aktardı. Polis, zanlılar Aydın Amca, Ali Amca ve Şakir Amca’nın Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Başkasının Ölümüne Neden Olma suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 18.10.2022 tarihinde Alayköy sanayi bölgesinde H. Amca İnşaat şirkete ait depo içerisinde kaynak yapan Adnan Özer’in 3 metre 30 cm yükseklikten düşerek ağır yaralandığını anlattı. Polis, Adnan Özer’in tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 24.10.2022 tarihinde saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdiğini ve aynı gün zanlıların tutuklandığını belirtti. Polis, Çalışma Dairesi’nin başlattığı soruşturmada iş güvenliğinin alınmadığının rapor edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması,  haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 400 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 40’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

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