Nihat Arbak 3 gün daha poliste tutuklu

Zanlı 22.01.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy olgularla ilgili verdiği şahadette, 21.01.21 tarihinde alınan bir bilgi ışığında öğle saatlerinde zanlının Harika cami önünde tespit edildiğini belirtti. Polisleri görmesi üzerine zanlının tasarrufunda bulundurduğu bir parça kâğıda sarılı maddeyi yere attığını, yapılan kontrolde kâğıt içerisinde sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 15 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Zanlının aynı gün gönüllü bir ifade vermek suretiyle suçunu itiraf ettiğini, uyuşturucu maddeyi kimden aldığına dair isim bazında itirafta bulunduğuna ve bu şahsın aranmakta olduğuna dikkat çeken tanık polis, emarelerin bugün itibarıyla incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini belirttikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)