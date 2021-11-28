banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Dövizdeki kriz masaya yatırıldı
Dövizdeki kriz masaya yatırıldı
Narkotikten büyük operasyon!
Narkotikten büyük operasyon!
Küçük Erenköy yakınlarında kaza
Araç dereye uçtu!
Sözde ucuzluk günleri...
Sözde ucuzluk günleri...
banner405
Flaş Haber
Vaka sayıları azalmıyor!
Kapat

Muhammed Ayaz Khan 3 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da seri şekilde birçok dükkândan hırsızlık yapan zanlı Muhammed Ayaz Khan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Kasım 2021 Pazar 14:46
Muhammed Ayaz Khan 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı, zanlı Muhammed Ayaz Khan’ın (E-26) 27.11.2021 tarihinde Lefkoşa'da Piassa isimli mağazadan 565 TL Olan muhtelif giyim eşyaları Mod-A-Black isimli giyim mağazasından 179 TL olan muhtelif giyim eşyaları, Gs Store isimli giyim mağazasından toplam değeri 149.99 TL olan muhtelif giyim eşyaları sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa'da Armani Exchange isimli giyim mağazasından 3.488 TL olan muhtelif giyim eşyalarını sirkat ettiğini ve mağaza dışına çıktığı bir sırada suçüstü tespit edilip tutuklandığını anlattı.

banner341
Polis, zanlının Lefkoşa'da bulunan ikametgâhının mahkeme emri ile arandığını ve yapılan arama sırasında Lefkoşa mağazalarından alındığı üzerindeki etiketlerden belli olan birçok giyim eşyası bulunduğunu söyledi.

Polis, meselenin tahkikatının yeni başladığını, zanlının ikametgâhında bulunan ve çalıntı olduğuna inanılan muhtelif giyim eşyalarını nereden sirkat ettiğinin henüz tespit edilemediğini belirtti.

Polis, meselede zanlının giyim eşyalarını sirkat ettiği mağazalarda bulunan kamere görüntülerinin incelenmesi devam ettiğini anlattı.

Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı olduğundan bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Muhammed Ayaz KhanHırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılmaz Mavideniz ve Mahmut Mavideniz 2 gün poliste tutuklu kalacak
Yılmaz Mavideniz ve Mahmut Mavideniz 2 gün poliste tutuklu kalacak
Narkotik'ten "Bataklık" operasyonu: 7 kişi tutuklandı!
Narkotik'ten "Bataklık" operasyonu: 7 kişi tutuklandı!
Gazimağusa'da hırsızlık!
Gazimağusa'da hırsızlık!
Lefkoşa'da hırsızlık!
Lefkoşa'da hırsızlık!
Narkotikten büyük operasyon!
Narkotikten büyük operasyon!
Sahte pasaportla yakalandı
Sahte pasaportla yakalandı
Polisten haberler
Polisten haberler
Evrak sahteleme ve tedavüle sürme iddiasıyla tutuklanmıştı
Evrak sahteleme ve tedavüle sürme iddiasıyla tutuklanmıştı
Yasa dışı bahis sitelerine canlı destek verdikleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Yasa dışı bahis sitelerine canlı destek verdikleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde sanığına 5 ay hapis
Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde sanığına 5 ay hapis

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim