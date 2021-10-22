Mehmet Ali Sümbül tutuklu yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadeti devren Polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı.

Toz huzurda bulunan zanlı Mehmet Ali Sümbül’ün 18 Ekim 2021 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Ercan Havaalanında KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada üzerine “Ricky” isimli narkotik detektör köpeğinin tepki vermesine müteakip, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda 1 buçuk gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının turist statüsünde olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.