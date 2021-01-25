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Medet Gürler 6 ay hapis yatacak!

Lefkoşa’da Eylül-Ekim 2020 tarihleri arasında sahtekârlıkla para temin ettiği gerekçesi ile tutuklanan ve yargılanması başlayan sanık Medet Gürler aleyhindeki karar açıklandı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 15:42
Medet Gürler 6 ay hapis yatacak!
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Kamalı Haber

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanık 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Yargıç Sağer sanığın "Sahtekârlıkla Para Temini” suçundan yargılandığını belirtti.

Sağer sanığın Eylül-Ekim 2020 UBP partisinde tanıdıkları olduğunu ve kendilerine devlet tarafından ev ve arazi icar ettireceğini söyleyip yalan beyanda bulunduktan sonra Lefkoşa'da sakin müştekiler M.S, A.İ.K. ve Z.D.'den toplamda 157 bin 200 TL nakit parayı sahtekârlıkla temin etmek suçundan yargılandığını anlattı.

Yargıç Temay Sağer mağdur ettiği kişilerin şikâyetlerini geri çektiği ve aralarında mağduriyetlerin giderilmesi için anlaşma sağladıklarını ancak sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine bakıldığında göz ardı edilemeyecek boyutta olduğunu ve bu tür suçlara hapis cezası dışında bir ceza verilemeyeceğini belirterek sanığı işlemiş olduğu suçlardan 6 ay hapis cezası ile cezalandırdığını açıkladı.

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Medet Gürler157 Bin 200 Tl Dolandırdı
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