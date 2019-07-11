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Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:01
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Ortaköy’de gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında satışa hazır uyuşturucu maddeler ile yakalanan zanlılar Usman Sanı Usman, Garba Yusuf Mamman, Frank Bara Keke Jike tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlıların 10 Temmuz tarihinde 09.45-10-30 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir Polis ekibi tarafından Ortaköy Lefkoşa adresinde sakin zanlı Usman Sanı Usman’ın (E-29 Nijerya Öğrenci) ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 24 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca zanlının tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 100 Euro ile 800 TL para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili yapılan soruşturmada zanlının tasarrufunda bulunan maddeyi 6 Temmuz tarihinde Garba Yusuf Mamman (E-24 Nijerya İşsiz, ikamet izinsiz) ve Frank Bara Keke Jike (E-27 Nijerya İşsiz, ikamet izinsiz) ile birlikte Lefkoşa Hamitköy’de henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıstan aldıklarını itiraf ettiğini aktardı. Polis akabinde 10.45-11.30 saatleri arasında Garba Yusuf Mamman’ın Lefkoşa’daki ikametgâhında yapılan aramada ise çantası içerisinde 31 adet ayrı paketçik şeklinde yaklaşık 4 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 550 Euro, 3 Dolar ve 35 TL bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Kağan Kurtbir aktarmış oldukları tüm olgular ışığında zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu, aranan emareler ve aranan bir şahsın olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapda 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 11.07.2019 12:58
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuLefkoşa
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