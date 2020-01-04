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Lefkoşa'da park kavgası kanlı bitti
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Lefkoşa'da park kavgası kanlı bitti

İki kişi yaralandı

Lefkoşa'da park kavgası kanlı bitti

İki kişi yaralandı

04 Ocak 2020 Cumartesi 16:01
Lefkoşa'da park kavgası kanlı bitti

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da park yeri sorunu yüzünden terör estiren zanlı Cuma Duyar tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, zanlı Cuma Duyar’ın Vahim Zarar, Ciddi Darp ve Tecavüzkâr Alet Taşıma suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis,  03.01.2020 tarihinde saat 19.00 raddelerinde umumi bir yer olan Lefkoşa Surlar içinde Abdiçavuş Sokak üzerinde Zanlı Cuma Duyar ile aralarında park yeri yüzünden çıkan tartışma sonucu elinde tutmuş olduğu inşaat küreği ile komşusu olan Songül Demir' in yüzüne vurup burnunu kırıp vahim ve bedensel zarara uğrattıktan sonra yine ayni yerde sakin Esat DEMİR' in başına vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, Songül Demir’in Lefkoşa Acil Servis’te tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilmiş olup Esat Demir’in acil serviste müşahede altında tutulduğunu mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın yeni başlamış olup bahse konu inşaat küreğinin henüz tespit edilip emare olarak zapt edilmediğini ayrıca mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, zanlının poliste üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 04.01.2020 17:12
Anahtar Kelimeler:
KavgaKürekCuma Duyar
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