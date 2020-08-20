Lapta’da ani ölüm

19.08.2020 tarihinde, saat 22:45 sıralarında, Lapta’da sakin Phılıp James PROCTER (E-59) ikametgahının araç park alanı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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