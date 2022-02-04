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Kundakçı Enver 1 ay daha tutuklu

04 Şubat 2022 Cuma 11:07
Kundakçı Enver 1 ay daha tutuklu

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce Korkarak yurtdışına çıkış yapıp kaçak olan 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Kundakcı Enver Bahçeciler, ilk tahkikat duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Hasan Boşnak, ilk etap da King Oto Kundaklanması ile ilgili şikâyetçi olan Halil Kahraman’ın dosyasının yapılacağını belirtti.

Savcı Boşnak, tahkikat memurunun covid testinin pozitif çıktığını, müştekinin hasta olduğunu ve dosyada tanık olan İzzet Colayır’a yeniden celp çıkarılmasını talep edip, duruşma için davanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti. Enver Bahçeciler’in avukatları Süleyman Dolmacı itiraz etmedi.

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Yargıç Hazal Hacımulla, davanın ilk tahkikat duruşması yapılmak üzere 8 Şubat’a erteledi ve tanık İzzet Colayır’a celp çıkarılmasına emir verdi. Hacımulla, Enver Bahçeciler’in tutukluluğunun devamına emir verdi.

Olay nasıl olmuştu?

Enver Bahçeciler’in azmettirmesiyle, 19.02.2016 tarihinde saat 00:35 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Din Sitesi Karşısında Halil Kahraman'ın sahibi ve işletmecisi olduğu King Oto isimli iş yerine giden Mahmut Selkar ve Mustafa Kaya’nın konu iş yerine ait çinkodan mamul antrepo içerisinde park halinde bulunan toplam değerleri 507,000 stg olan 9 adet değeri yüksek araçlar üzerine yanıcı maddeyi döküp ateşe vermek sureti ile kasten ve kanunsuz olarak hasara uğratılmıştı. Aynı tarihte saat 00.50 raddelerinde Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Lefkoşa'da sakin Ömer Arhun'un sahibi ve işletmecisi olduğu Özmerhan Finans isimli iş yerine yine azmettirmesi ile giden Evren Baysal ve suçun işlenmesinde imkan sağlayan ve yardımcı olan Adem Bağlars, konu işyerine ait doğuya bakan camdan mamul ana giriş kapısına sert bir cisim ile kasten ve kanunsuz olarak vurup kırdıktan sonra bina içerisine yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle yakarak 10,000 TL maddi zarar yaparak kasten yangın çıkarılmıştı. Yine aynı tarihte saat 00:35 raddelerinde Lefkoşa'da Gönyeli Çemberi yanında Ömer Arhun'un sahibi ve işletmecisi olduğu Opel Plaza isimli iş yerine Enver Bahçeciler'in azmettirmesi ile giden Eren Baysal ve Ozan Ögeyik ile suçun işlenmesinde imkan sağlayan ve yardımcı olan Adem Bağlars’ın konu iş yerinin kuzeye bakan kısmında satışa arz edilmek üzere antrepo içerisinde park halinde bulunan toplam değerleri 217,000 stg olan 15 adet araçlar üzerine yanıcı maddeyi döküp ateşe vermek sureti ile kasten ve kanunsuz olarak hasara uğratılmıştı. Enver Bahçeciler, olay tarihinden önce olan 16.2.2016 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC haricine çıkış yapıp, 13.12.2021 tarihinde ise Ercan Havalimanı’ndan gelerek polise teslim olmuştu. Polis, Bahçeciler’in azmettirici konumda olduğunu söyleyerek zanlının tutuklu kalmasını talep etmişti. Mahkeme, Enver Bahçeciler’in 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz kalmasına emir vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Enver Bahçeciler
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