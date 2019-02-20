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Kiracısına tecavüze yeltenen zanlı cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
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Kiracısına tecavüze yeltenen zanlı cezaevine gönderildi

Kiracısına tecavüze yeltenen zanlı cezaevine gönderildi

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:25
Kiracısına tecavüze yeltenen zanlı cezaevine gönderildi

Kiracısına tecavüze yeltenen zanlı cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de 23 yaşındaki kiracısına tecavüze teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuklanan sakin Erbay Teoğman, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminlil şahadet veren polis memuru Kamuran Kale, zanlı Erbay Teoğman’ın 17.02.2019 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel saldırı ve darp suçlarından methaldar olduğunu mahkemeye aktardı. Kale, 17.02.2019 tarihinde saat 21.00 raddelerinde, Gönyeli'de ayni yerde sakin 41 yaşındaki Erbay Teoğman, kiracısı olan 23 yaşındaki T.B’ye evlenme teklif edip hayır cevabını almasına müteakiben adı edileni göğsünden iterek yatağa düşürüp ağzını kapatıp darp ettikten sonra üzerine çıkıp arzusu hilafında cinsel davranışla vajinasına ve vücudunun muhtelif yerlerine dokunarak cinsel saldırıda bulunup, cinsel tecavüze teşebbüs ettiğini belirtti. Polis memuru Kamuran Kale, zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğine vurgu yapıp, ayni gün zanlı Erbay Teoğman’ın Lefkoşa kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti. Meselenin ciddiyetine vurgu yapan Kale, benzeri suçtan sabıkası olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
TecavüzErbay Teoğman
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