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Kendisini tutuklamak isteyen polise kafa atan alkollü şahıs tutuklandı

Kendisini tutuklamak isteyen polise kafa atan alkollü şahıs tutuklandı

16 Aralık 2019 Pazartesi 17:30
Kendisini tutuklamak isteyen polise kafa atan alkollü şahıs tutuklandı

15.12.19 tarihinde saat 20.30 raddelerinde, Gazimağusa’da umumi bir yerde, alkol tesiri altında olduğu bir esnada bağırıp çağırmak suretiyle uygunsuz harekette bulunan Libya uyruklu Musa Elbarssi, kendisini tutuklamak isteyen polis mensubunun yüzüne kafa atmak suretiyle ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu. Suçüstü hali nedeniyle polis tarafından tutuklanan zanlı 16.12.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamını temsilen mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, şahadet vermek üzere polis memuru İbrahim Çangaroğlu’ nu tanık kürsüsüne çağırdı. Çangaroğlu yemin altında verdiği şahadetinde 15.12.19 tarihinde saat 20.30 raddelerinde alınan ihbar üzerine kaza Gazimağusa’ da bir öğrenci yurdunun önünde umumi bir yerde zanlının alkol tesiri altında bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp uygunsuz tavrı harekette bulunmakta olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Kendisini Tutuklamak İsteyen Polisin Yüzüne Kafa Attı

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Suçüstü gereği kendisini tutuklamak isteyen polis memurunun yüzüne kafa atmak suretiyle yüzünden ciddi şekilde yaralanmasına neden olan zanlının tutuklandığına değinen Çangaroğlu, zanlı aleyhine yasal işlem başlatıldığını söyledi.

Mesele ile ilgili olarak zanlıya işlemiş olduğu suçlardan yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen Çangaroğlu. Zanlının davasına karşılık “kabul etmiyorum” cevabını verdiğini belirtti.

Gazimağusa’da bir üniversitenin mühendislik fakültesinde eğitim görmekte olan zanlının bu aşamada tahkikata etki etme olasılığı olmadığını belirten tahkikat memuru Çangaroğlu, davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik kartı, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Musa ElbarssiPolisDarp
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