İsmail Varlıoğlu 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı. Turgal 19 Temmuz tarihinde saat 21.20 raddelerinde Lefkoşa'da, zanlı İsmail Varlıoğlu’nun nefesinde 178 promil alkol bulunduğu esnada, Marmara Bölgesinde bulunan A.Ç’nin ikametgâhın giriş kapısını kendisine açmadığı gerekçesi ile elleri ve elinde bulundurduğu ağız uzunluğu 13 santimetre toplam uzunluğu 26 santimetre olan siyah kabzalı bıçak ile defalarca vurarak kasti hasara uğrattıktan sonra, konu apartmana ait araç park yerinde bulunan A.Ç’ye Mazda Axela marka aracın yan camları, arka camı, sol dikiz aynası, şoför kapısı kolunu, sağ arka bagaj kapısını taş ile vurup hasara uğrattığını söyledi.

Polis zanlının suçüstü hali gereği tespit edilerek tutuklandığını ve olay yerinde bulunan ağız uzunluğu 13 santimetre toplam uzunluğu 26 santimetre olan siyah kabzalı bıçak, konu aracın camlarını kırmakta kullanılan 2 adet taş emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kaza Mahkeme Başkanı Banu Soyer zanlının tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.