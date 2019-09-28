banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105152
ALTIN
272.965
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9693
EURO
6.1976
Kaza ucuz atlatıldı
KAZA UCUZ ATLATILDI
Gazimağusa’da 11 kişi tutuklandı
11 KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da kavga
LEFKOŞA'DA KAVGA!
İş kazası: 1 yaralı
İŞ KAZASI: 1 YARALI

İş kazası: 1 yaralı

İş kazası: 1 yaralı

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:13
İş kazası: 1 yaralı

27.09.2019 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Esentepe’de bir ikametgahta ahşap i yapmakta olan yine Halil EROLDAN (E-44) kullanımında bulunan elektrikli ahşap kesme makinesinin kontrolünü kaybetmesi sonucu sol kolundan ciddi bir şekilde yaralanmıştır.

banner317
Halil EROLDAN kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada gerçekleştirilen ameliyat sonrası müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza ucuz atlatıldı
Kaza ucuz atlatıldı
Gazimağusa’da 11 kişi tutuklandı
Gazimağusa’da 11 kişi tutuklandı
Lefkoşa’da kavga
Lefkoşa’da kavga
Çalıştığı işyerinde 60 litre mazot çaldı, tutuklandı
Çalıştığı işyerinde 60 litre mazot çaldı, tutuklandı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Trafik kazası: Toprak sete çarpıp takla attı
Trafik kazası: Toprak sete çarpıp takla attı
Tecavüz davasında karar: 9 yıl hapis!
Tecavüz davasında karar: 9 yıl hapis!
Rus zanlı hakim karşısında
Rus zanlı hakim karşısında
Fuhuşa teşvik zanlıları 7 gün daha tutuklu
Fuhuşa teşvik zanlıları 7 gün daha tutuklu
Biri tutuklu, diğeri tutuksuz yargılanacak
Biri tutuklu, diğeri tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim