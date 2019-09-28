İş kazası: 1 yaralı

27.09.2019 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Esentepe’de bir ikametgahta ahşap işi yapmakta olan yine Halil EROLDAN (E-44) kullanımında bulunan elektrikli ahşap kesme makinesinin kontrolünü kaybetmesi sonucu sol kolundan ciddi bir şekilde yaralanmıştır.

Halil EROLDAN kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada gerçekleştirilen ameliyat sonrası müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.