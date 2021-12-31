Hüseyin Deveci'ye 7 gün tutukluluk

Zanlı 31.12.21 tarihinde “insan kaçakçılığı” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Şükrü Hafız, zanlının 27.12.21 tarihinde öğle saatlerinde Girne’ de bilinmeyen bir yerden 6 kişiyi aracına alarak Çayönü Ahna köyleri arasına bırakarak GKRY bölgesine geçmelerini sağlamak suretiyle maddi olanak sağladığını söyledi.

Zanlının ayni gün tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını, kullanımındaki aracına emare olarak el konulduğunu belirten tanık, ayni gün zanlının gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

Bilgi iletişim ofisi kanalıyla yapılan yazışmalarda zanlının GKRY bölgesine geçmelerini sağladığı 6 kişinin ayni gün GKRY yetkilileri tarafından yakalandıkları ve Suriye vatandaşı oldukları yönünde bilgi alındığına dikkat çeken tanık, mültecilerin kimlikleri ile ilgili bilgi verilmesi için yazışmalar yapıldığını söyledi.

Soruşturmanın devam etmekte olduğunu, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin devam etmekte olduğunu, mesele ile ilgili aranan şahıs veya şahısların olduğuna dikkat çeken tanık, zanlının tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki, şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)