banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119051
ALTIN
313.422
DOLAR
6.0531
STERLİN
7.8624
EURO
6.5383
Koltuk Kazandı Sandalye Kaybetti
Koltuk Kazandı Sandalye Kaybetti
Sık sık yaptırılan bu kamuoyu yoklamalarını kim/ler yaptırıyor?
Sık sık yaptırılan bu kamuoyu...
Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya
Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya
Savcı istifa edince aklandı mı!
Savcı istifa edince aklandı mı!

Hırsızlık zanlıları 2 gün daha tutuklu kalacak

Hırsızlık zanlıları 2 gün daha tutuklu kalacak

19 Şubat 2020 Çarşamba 12:12
Hırsızlık zanlıları 2 gün daha tutuklu kalacak
banner337

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner317
Gönyeli’de meydana gelen hurda kablo hırsızlığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İbrahim Demirel ve İbrahim Aladağ bugün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun huzurda bulunan zanlı İbrahim Demirel’in Şubat 2020 ayı içerisinde Gönyeli Belediyesi tarafından Arpalıklı inşaat şirketine yaptırılmakta olan elektrik şebekesi alt yapı çalışmaları sırasında çalışmakta olduğu bir sırada yer altından çıkan hurda kabloları evine götürüp biriktirdiğini söyledi. Polis zanlının daha sonra 16 Şubat tarihinde saat sirkat etmiş olduğu kabloları yanına aldığı arkadaşı zanlı İbrahim Aladağ’ı da alarak Girne Boğaz piknik alanı içerisine gitmiş ve burada kabloların içerindeki bakırları almak için ateş yakmaları üzerine yangın ihbarı alan Girne İtfaiyesi ve Girne Adli Şubesi yangın yerine giderek yangını söndürmüş ve sirkat edilen kablolarla birlikte zanlıları olay mahallinde tespit edip tutuklamıştır.

Polis memuru Kemal Erdelhun hırsızlık olayının Gönyeli’de olması üzerine zanlıları Girne Polisinden teslim aldıklarını ve yapılan sorgulamada zanlı İbrahim Demirel’in gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini ancak zanlı İbrahim Aldağ’ın bir ifade vermediğini söyledi. Polis meselenin soruşturmasının henüz tamamlanmadığını belirterek zanlıların tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer  zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner335
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Demirelİbrahim Aladağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değirmenlik'te iş kazası
Değirmenlik'te iş kazası
Ani ve gayri tabii ölüm (gelişme)
Ani ve gayri tabii ölüm (gelişme)
Ayrenk 2 gün tutuklu kalacak
Ayrenk 2 gün tutuklu kalacak
Yurt odalarını soyup soğana çevirdiler
Yurt odalarını soyup soğana çevirdiler
Akacan Davasında iki Tanık Daha Dinlendi
Akacan Davasında iki Tanık Daha Dinlendi
Tehdit ile Borç Seneti İmzalatan Fırat Karataş, 3 Buçuk Yıl Hapse Mahkum Edildi
Tehdit ile Borç Seneti İmzalatan Fırat Karataş, 3 Buçuk Yıl Hapse Mahkum Edildi
Uyuşturucu alım satımı yapan 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu alım satımı yapan 2 kişi tutuklandı
Aracında unuttuğu fişekler başını yaktı
Aracında unuttuğu fişekler başını yaktı
Kamera görüntüleri incelenecek
Kamera görüntüleri incelenecek
Aracında ithali yasak fişek bulundu!
Aracında ithali yasak fişek bulundu!

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim