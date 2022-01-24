Haftalık yangın bilançosu

17-23 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (12) adet yangın ve (18) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; faal durumdaki odun sobasından çıkan kıvılcımların halıyı tutuşturması, yanıcı maddeler üzerine söndürülmeden dökülen soba kömürleri ve atılan sigara izmaritleri ile araçlarda, binalarda, konutlarda ve trafo merkezlerinde oluşan kısa devreler olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise; kuyuya düşen kuzunun kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, ağaçlarda ve yüksek binalarda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yüksekten düşüp yaralanan şahısların ambulans ile hastaneye sevkinin sağlanması, evinde mahsur kalan şahsın kurtarılması, trafik kazası sonucu yol içerisine dökülen yağların temizlenmesi, yola devrilen ağaçların kesilerek kaldırılıp yol ve trafik güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı Devlet Hastanesi morguna sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 143,500 TL’dir.

Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir;

Lefkoşa:4

Gazimağusa:3

Girne:2

Güzelyurt:1

İskele:2

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI