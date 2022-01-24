banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yeşilçam'dan bir yıldız kaydı
Yeşilçam'dan bir yıldız kaydı
Ülke genelinde oy sayımı tamamlandı
Ülke genelinde oy sayımı tamamlandı
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Son Dakika
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Gazete manşetleri 24 Ocak 2022 Pazartesi
Gazete manşetleri
UBP-CTP ve diğerleri...
UBP-CTP ve diğerleri...
banner405
Flaş Haber
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Kapat

Haftalık yangın bilançosu

24 Ocak 2022 Pazartesi 13:04
Haftalık yangın bilançosu

17-23 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (12) adet yangın ve (18) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; faal durumdaki odun sobasından çıkan kıvılcımların halıyı tutuşturması, yanıcı maddeler üzerine söndürülmeden dökülen soba kömürleri ve atılan sigara izmaritleri ile araçlarda, binalarda, konutlarda ve trafo merkezlerinde oluşan kısa devreler olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise; kuyuya düşen kuzunun kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, ağaçlarda ve yüksek binalarda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yüksekten düşüp yaralanan şahısların ambulans ile hastaneye sevkinin sağlanması, evinde mahsur kalan şahsın kurtarılması, trafik kazası sonucu yol içerisine dökülen yağların temizlenmesi, yola devrilen ağaçların kesilerek kaldırılıp yol ve trafik güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı Devlet Hastanesi morguna sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 143,500 TL’dir.

Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir;

Lefkoşa:4

banner341
Gazimağusa:3

Girne:2

Güzelyurt:1

İskele:2

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasadışı yollarla Güney'e geçmeye çalışırken yakalandılar
Yasadışı yollarla Güney'e geçmeye çalışırken yakalandılar
İbrahim Kurdaş 3 gün poliste tutuklu kalacak
İbrahim Kurdaş 3 gün poliste tutuklu kalacak
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Polisiye olaylar
Polisiye olaylar
Muhammed Ünsal Yılmaz 3 gün poliste tutuklu kalacak
Muhammed Ünsal Yılmaz 3 gün poliste tutuklu kalacak
Polisiye olaylar
Polisiye olaylar
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Kapkaç operasyonu zanlısının tutukluluğu 8 gün uzatıldı
Kapkaç operasyonu zanlısının tutukluluğu 8 gün uzatıldı
Uyuşturucu zanlısının 5 yıldır KKTC’de kaçak olduğu belirlendi
Uyuşturucu zanlısının 5 yıldır KKTC’de kaçak olduğu belirlendi
Tır şoförüne 3 gün daha tutukluluk
Tır şoförüne 3 gün daha tutukluluk

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim