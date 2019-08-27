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Girne’de uyuşturucu operasyonu

Girne’de uyuşturucu operasyonu

27 Ağustos 2019 Salı 15:27
Girne’de uyuşturucu operasyonu

27.08.2019 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne’de Şehit Aslan Seçkin Caddesi üzerinde, daha önceden bir apartmanın altına gizlenmiş olan uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 12 adet extasy hap,  0.10 mg ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi aracı ile almaya gelen H.D.(E-21) söz konusu uyuşturucu maddeleri aldığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır.

Akabinde bahse konu şahsın kullanımında bulunan araçta yapılan armada ise cinsel gücü arttırıcı 61 adet jel ve yaklaşık 2.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuGirne
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