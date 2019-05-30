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Girne'de uyuşturucu operasyonu

Girne'de uyuşturucu operasyonu

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:36
Girne'de uyuşturucu operasyonu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu haplarla yakalanan Mohammed Almousa, Zeid Aldababnah’ın Noereddin Almomani ve Tala Adada bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis,  29 Mayıs 2019 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Girne’de gerçekleştirilen operasyonda Zeytinlik bölgesinde bir apartmanın araç park yerinde tespit edilen Mohammed Almousa ile Zeid Aldababnah’ın polisi görünce görevli ekibin üzerine aracı sürüp kaçmaya çalıştıklarını, toprak sete çarpıp durduktan sonra araçtan inerek koşmaya başladıklarını ve makul güç kullanılarak yakalandıklarını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlıların evinde yapılan aramada 37 adet tam, 8 adet yarım uyuşturucu hap bulunduğunu, operasyon esnasında eve misafir olarak gelen zanlı Noereddin Almomani ile Tala Adada’nın da gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlı Noereddin Almomani’nin üzerinde içerisinde hintkeneviri olan 2 sarma sigara bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlı Adada’nın evinde yapılan aramada ise 32 adet tam, 12 adet yarım hap bulunduğunu belirtti.

Bulunan hapların analize gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların bir gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Anahtar Kelimeler:
Mohammed AlmousaZeid AldababnahNoereddin AlmomaniTala AdadaUyuşturucu
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