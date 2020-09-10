Gemikonağı'nda kundaklama

KUNDAKLAMA
09.09.2020 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Gemikonağı’nda, faaliyet gösteren “Papel” isimli işyerinin giriş kapısı meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratılmıştır. Yangın sonucu binanın vitrin camları, 2 adet körüklü tente, yapay çim halı ve 2 adet camları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU
09.09.2020 tarihinde, saat 16.20 sıralarında Lefkoşa'da Ş.K.(E-31)’nin üzerinde ve ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK
YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS
09.09.2020 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne’de sakin Yasin AHMAD (E-3), kalmakta olduğu apartmanın 3. katındaki daire içerisinde bulunduğu bir sırada, ikametgahın penceresinden ilk olarak 3 metre yükseklikten binanın alt kısmında bulunan depo olarak kullanılan binanın saçdan mamül dam kısmına düşüp, akabinde yine 3 metre yükseklikten beton zemine düşmek suretiyle ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.