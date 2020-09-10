Gemikonağı'nda kundaklama

KUNDAKLAMA

09.09.2020 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Gemikonağı’nda, faaliyet gösteren “Papel” isimli işyerinin giriş kapısı meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratılmıştır. Yangın sonucu binanın vitrin camları, 2 adet körüklü tente, yapay çim halı ve 2 adet camları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

09.09.2020 tarihinde, saat 16.20 sıralarında Lefkoşa'da Ş.K.(E-31)’nin üzerinde ve ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

