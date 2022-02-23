Gazimağusa’da hırsızlık

01.11.2021 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezi önünde, bir şahıs tarafından düşürülen para cüzdanı içerisindeki 2.000 TL nakit para, sürüş ehliyetleri, kimlik kartını ve bankamatik kartlarını çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen ve aranmakta olan E.E.S.(K-62) 22.02.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

08-21 Şubat 2022 tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir emlak şirketinde çalışan S.A.(E-35)’nın müşterilerden oda ücreti olarak tahsil ettiği 390 dolar, 100 euro ve 200 TL nakit parayı konu işyerinin muhasebesine teslim etmeyip çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.