Gazimağusa Limanı’na gelen gemide Suriye uyruklu 3 mülteci yakalandı

NARKOTİK VE KAÇAKÇILIĞI ÖNLEME ŞUBESİ EKİPLERİ DENETİMLERİ ARTIRDI

Gazimağusa Limanından muhaceret kontrolü yaptırmadan KKTC’ye kanunsuz giriş yapan ve çoğunluğunu Suriye’den gelen mültecilerin oluşturduğu girişler toplum üzerinde tedirginlik ve endişe yaratmaktaydı. Covid-19 vakalarında gemiyle gelenlerde artış yaşanırken Gazimağusa polisi önlemlerini artırdı ve gemiyle gelen yolcu ve tırlarda denetimlerini sıklaştırması memnuniyetle karşılandı.

Şoförsüz gelen tırlarda gizlenmiş 3 mülteci tespit edildi.

Mersin’ den bugün sabah saatlerinde Toros isimli gemiyle Gazimağusa Limanına gelen tırlarda gizlenmiş Suriye uyruklu 3 mülteci Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Bilindiği üzere son alınan tedbirler çerçevesinde Mersin’ den gemiye yüklenen tırların şoförleri orda kalırken, Gazimağusa limanına gelen gemi içerisindeki tırların bu aşamadan sonra şoförlüğünü KKTC de sakin şoförler yapmaktaydı.

Başarılı operasyonla tespit edilen 3 mülteci tutuklanırken pandemi nedeniyle poliste gözetim altında tutuldukları ve 31.8.20 tarihinde (yarın) mahkeme huzuruna çıkarılmaları bekleniyor. (MHA)