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GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
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Gazimağusa’ da kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı 3 genç tutuklandı

13.8.2019 akşamı saat 22.00 raddelerinde Gazimağusa’da Silahlı kuvvetler caddesi üzerinde seyreden Can Gönen ( E-20 ) yönetimindeki PT.946 plakalı aracın kontrolden çıkıp bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Gazimağusa’ da kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı 3 genç tutuklandı

13.8.2019 akşamı saat 22.00 raddelerinde Gazimağusa’da Silahlı kuvvetler caddesi üzerinde seyreden Can Gönen ( E-20 ) yönetimindeki PT.946 plakalı aracın kontrolden çıkıp bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:58
Gazimağusa’ da kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı 3 genç tutuklandı

Kazada yaralanma olmamasına karşın kaza mahalline giden polisler sürücünün hareketlerinden şüphelenmesi üzerine kaza mahalline Narkotik polis ekibinin gelmesini sağladılar. Kaza mahalline giden narkotik polis ekibi yaptıkları aramada toplam 4 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ile yine sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan ucu yanık 2 adet sigara bularak emare olarak aldıktan sonra araç sürücüsü Can Gönen ile yanında yolcu olarak bulunan Fuat Demirtaş ( E- 22 ) ile Ahmet Celil Yılmazer’i ( E-21)  tutukladı.

Tutuklanan zanlı gençler bugün 14.8.2019 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikatını yürüten narkotik şubede görevli polis memuru Gökhan Yıldırım yemin altında mahkemeye olayla ilgili bilgi aktardı. Gökhan şahadetinde 13.8.19 akşamı Gazimağusa ‘da silahlı kuvvetler caddesi üzerinde zanlı Can Gönen’ in kullanımındaki PT.946 plakalı aracın, yanında zanlı Fuat Demirtaş ve zanlı Ahmet Celil Yılmazer’in de yolcu olarak bulunduğu esnada methaldar olduğu kaza ile ilgili kaza mahalline gittiklerini aktardı. Kaza mahallinde zanlı Fuat Demirtaş’ın giymekte olduğu şortun cebinde 3 gr sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunduğunu belirten Yıldırım araç içerisinde de arama yapıldığını aktardı. Arama esnasında şoför mahallindeki paspas üzerinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara yanında aracın damında kâğıt parçasına sarılı bir gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bularak emare alındığını ve her 3 zanlıyı tutukladığını belirten Yıldırım, zanlı Fuat Demirtaş’ın mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini aktardı.

Tutuklu gençlere 2 şer gün tutukluluk

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Zanlı Fuat Demirtaş’ın verdiği gönüllü ifadede bahse konu uyuşturucu maddeyi 13.8.2019 tarihinde 250 TL karşılığında 4 gr olarak Nijeryalı bir şahıstan satın aldığını itiraf ettiğini belirten Yıldırım tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 2 şer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren nöbetçi yargıç Dilşah Karayel zanlıların 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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