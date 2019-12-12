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Ev arkadaşını sırtından bıçaklayan zanlı teminata bağlandı

Ev arkadaşını sırtından bıçaklayan zanlı teminata bağlandı

12 Aralık 2019 Perşembe 16:06
Ev arkadaşını sırtından bıçaklayan zanlı teminata bağlandı

8.12.19 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgâhta oda arkadaşı Nijerya uyruklu Charles Chıjıoke Akanamadu’ yu sırtından bıçaklamak suretiyle yaralayan Nijerya uyruklu Onyeka Marvis Ezaobi polis tarafından tutuklanmış, olayda kullanılan bıçağa da el konulmuştu.

O günden beri poliste tutuklu bulunan zanlı bugün yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlandı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis mensubu Kıvanç Özoğlu olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Özoğlu şahadetinde zanlının 8.12.19 tarihinde saat 2000 raddelerinde Gazimağusa’da, ev kirası yüzünden tartıştığı ev arkadaşı Charles Chıjıoke Akanamadu yı toplam uzunluğu 33, ağız uzunluğu 20 cm olan bir bıçağı sağ arka sırt kısmına saplamak suretiyle 2 cm’ lik bir kesik açtığını ve akciğerinin sönmesine neden olduğunu aktardı.

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Ağır şekilde yaralanan müşteki Charles Chıjıoke Akanamadu’nın Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındığına ancak hayati tehlikesi olmadığına değinen Özoğlu, ayni gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Olay esnasında kullanılan bıçağın zanlının yatak odasındaki dolabın üst kısmında bulunarak emare olarak alındığını söyleyen Özoğlu zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi.

Zanlıya işlemiş olduğu suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğine değinen Özoğlu zanlının davasına “ kabul etmiyorum” cevabını verdiğini söyledi.

Nijerya uyruklu ve KKTC’de bir üniversitede öğrenci olan zanlı aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını belirten Özoğlu zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimi, 7000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
BıçakYaralı
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