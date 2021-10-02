Dolandırıcılara dikkat!

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son olarak 30 Eylül’de meydana gelen olayda mağdur olan vatandaşın polise erken şikayette bulunması ve polis teşkilatı ile ilgili bankanın koordineli çalışması sonucu vatandaşın maaduriyet yaşamasının engellendiği kaydedildi.

Açıklamada “emekli aile büyüklerimizin bu tür kötü niyetli kişilere itibar etmemeleri yönünde evlatları ve yakınları tarafından bir kez daha uyarılmaları önemle rica olunur” denildi.

