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David Yeboah'a 8 gün tutukluluk

Sahte Alman kimlik kartı ile yakalanan zanlı David Yeboah tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:22
David Yeboah'a 8 gün tutukluluk

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, zanlının Başkasının Kimliğine Bürünme, Sahte Beyanla Kayıt Temini suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 23.08.2021 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Lefkoşa' da Metehan Kara Giriş Kapısına gelen Güney Kıbrıs’ta sakin zanlı David Yeboah’ın Almanya' ya gitmek amacı ile daha önceden Güney Kıbrıs’ta temin etmiş olduğu İbrahim Cisse adına isdar olunan L7VJ66MMZ nolu Alman Kimlik kartını görevli muhaceret polisine ibraz edip Kimlik Kartında adı geçen şahsın kimliğine bürünmek sureti ile KKTC'ne giriş yaptıktan sonra ayni kimlik kartı ile saat 22.00 raddelerinde Ercan Hava Limanı’ndan yurt dışına çıkış yapmak isterken suç üstü hali gereği tespit edilip tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğine vurgu yapan Oran, zanlının aleyhine 8 gün ek tutukluluk talep etti.

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
David Yeboah
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