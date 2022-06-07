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CÜMBEZLİ İLE FIRAT SERBEST BIRAKILDI

07 Haziran 2022 Salı 18:37
CÜMBEZLİ İLE FIRAT SERBEST BIRAKILDI

Evrim Kamalı

Lefkoşa'da Eşref Erensu isimli şahsın yönetimindeki aracın önünü kesip, silahla tehdit ettikleri iddiasıyla tutuklanan Ekrem Cümbezli ile Emre Fırat serbest bırakıldı.

Olay yerindeki kamera görüntülerini inceleyen polisin, Cümbezli ile Fırat’ın iddia edildiği gibi silahla korkutma suçu işlemediği tespit edildi.

Yapılan tespitin ardından Cümbezli ile Fırat mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Cümbezli ile Fırat’ın 3 Haziran 2022 tarihinde, saat 16.30 raddelerinde Eşref Erensu isimli şahsın yönetiminde bulundurduğu SH 895 plakalı aracın önünü kesip, bıçak ve silahla tehdit ettikleri öne sürülmüştü. Yapılan şikayet üzerine gözaltına alınan Cümbezli ile Fırat soruşturma amaçlı mahkemeye çıkarılarak, haklarında tutukluluk emri alınmıştı.

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Son Güncelleme: 07.06.2022 18:42
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