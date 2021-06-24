Cinsel taciz davasında karar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 2019 yılında 15 yaşındaki kız çocuğunu bir börekçide önce sözlü taciz edip daha sonra tuvalette sıkıştırarak kalçaları ve cinsel organını elleyen sanık Ahmet Süner hakkındaki kara açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’nin oluşturduğu mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Gazi açıkladı. Gazi, kararda sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi bir suç olduğunu toplumda huzursuzluk yarattığını ve 15 yaşındaki kız çocuğunda kaygı bozukluğu oluşmasına neden olarak psikolojik olarak ciddi zarar verdiğinin altını çizdi. Gazi bu tür suçlara ciddi caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini bu bağlamda sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.