Cinayet planı yaptılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da adam öldürmek için gizli ittifak yapan zanlılar Sevil İleri ve Durmuş Kaya tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

ŞAHISLARDAN BİRİ ARANIYOR

Olay Durmuş Kaya’nın polise giderek itiraf içerikli bir ifade vermesi ile açığa çıktı. 2020 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında Sevil İleri ve Durmuş Kaya aralarında husumet bulunan bir şahsı öldürmek maksadıyla M.G ile anlaştı. Zanlılar suçu işlemesi için M.G’ye 400 Euro ve 3 bin 200 TL verdi. İfadeler sonucunda ortaya çıkan planla ilgili M.G aranırken, İleri ve Kaya tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

“HATALIYIM. ÖZÜR DİLERİM.”

Şahsın Sevil İleri’den ayrılmadığı gerekçesi ile kurulan planı zanlı Kaya bozarak polise başvurdu. Zanlı Durmuş Kaya, “Kendi rızamla polise gittim. Sadık ve Ahmet beni sürekli arayıp rahatsız ediyorlar ve para istiyorlardı. Hatalıyım. Özür dilerim” dedi.

Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.