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Bu paylaşımlara dava konusu
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Bu paylaşımlara dava konusu

Hiçbir bankanın ismini vermeden sosyal medya Twitter hesabından Avukat Mehmet Şahoğlu’nun yapmış olduğu paylaşımlar merkez bankasının şikâyeti üzerine incelenen ve suç oluşturabilecek unsur oluşturduğu gerekçesi ile aleyhine "Bankacılık Sistemini veya Bankalara Olan Güveni Zedelemek" suçlarından dava getirildi.

27 Ekim 2022 Perşembe 08:15
Bu paylaşımlara dava konusu

Hiçbir bankanın ismini vermeden sosyal medya Twitter hesabından Avukat Mehmet Şahoğlu’nun yapmış olduğu paylaşımlar merkez bankasının şikâyeti üzerine incelenen ve suç oluşturabilecek unsur oluşturduğu gerekçesi ile aleyhine "Bankacılık Sistemini veya Bankalara Olan Güveni Zedelemek" suçlarından dava getirildi.

Avukat Mehmet Şahoğlu aleyhine dava getirilmesi ve teminat maksatlı mahkemeye çıkarılacağını duyan birçok avukat Şahoğlu’na destek amacı ile yanında hazır bulundu.

Şahoğlu’nun Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşıyor ve takdiri kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Mahkeme
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