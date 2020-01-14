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Başbuğ tutuksuz yargılanacak

Başbuğ tutuksuz yargılanacak

14 Ocak 2020 Salı 19:29
Başbuğ tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de eşini darp ettiği iddia edilen Berşan Başbuğ bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis memuru Kader Çamlıbelli zanlının 12 Ocak tarihinde Girne’de ikametgâhı içerisinde bulunduğu esnada kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini darp ettiğini söyledi. Kader Çamlıbelli zanlının eşinin yüzüne tokat atıp, boğazını sıktığını ifade etti. Kader Çamlıbelli, zanlının eşinin şikâyeti üzerine gözaltına alındığını söyledi. Soruşturma başlatıldığını, ifadeler aldıklarını kaydeden Kader Çamlıbelli,darp edilen eşin dün yaptığı şikâyeti bugün sabah itibari ile geri çektiğini açıkladı. Soruşturmanın bugün sabah tamamlandığını, şikâyetin geri çekildiğini ve zanlının benzer bir sabıkasının olmadığını kaydeden Kader Çamlıbelli, teminat talep etti.

Yargıç Meltem Dündar,  şikâyetin geri çekilmesini dikkate aldığını ancak işlendiği iddia edilen suçun 3 yıla kadar hapis öngördüğünü belirterek, zanlıyı teminata bağladı. Dündar, zanlının iki kefilin 75’er bin TL kefalet senedi imzalanması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Berşan Başbuğ
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