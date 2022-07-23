9.07.2022 tarihinde, Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde, koğuşunda bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak önce cezaevi revirinde, daha sonra ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren hükümlü tutuklu Hakan OĞUZ(E-52)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespit için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.