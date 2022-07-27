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Alacağı olan parayı vermediği gerekçesi ile tabanca ile tehdit edip, darp etti

Haspolat’da alacağı olan parayı vermediği gerekçesi ile tabanca ile tehdit eden zanlı Mahsum Yıldırım tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:31
Alacağı olan parayı vermediği gerekçesi ile tabanca ile tehdit edip, darp etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’da alacağı olan parayı vermediği gerekçesi ile tabanca ile tehdit eden zanlı Mahsum Yıldırım tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı. Polis, zanlı Mahsum Yıldırım’ın Kanunsuz ateşli silah tasarrufu ve Taşıma, Korkutmak maksadıyla ateşli silah taşıma, Şiddet tehdidi, Mülke tecavüz ve darp suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25.07.2022 tarihinde saat 13:10 raddelerinde Haspolat Lefkoşa'da faaliyet gösteren Özcan Kasap isimli kasap dükkanına giden Girne'de sakin Mahsum Yıldırım’ın alacaklarını vermediği gerekçesiyle Lefkoşa'da sakin Mustafa Tutar’ın sorumluluğunda bulunan dükkana izni olmaksızın girerek kanunsuz olarak taşıyıp, tasarrufunda bulundurmuş olduğu sağ kasık kısmında bulunan tabancayı çıkarıp adı edilenin üzerine doğrultup darp ettikten sonra "verecen ulan parayı" diyerek şiddet tehdidinde bulunup olay yerinden ayrıldığını anlattı. Polis, Mahsun Yıldırım’ın tutuklandığını ve konu tabancanın aranmakta olduğunu belirtti. Polis,  tüm bu hususlar göz önüne alındığında meselede alınacak bir çok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğinin aşikar olduğundan ilk aşamada zanlının 2 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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