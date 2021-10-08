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Abubakar Sadıq Umaru 6 gün daha tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen ve 2 buçuk kiloyu aşkın uyuşturucu maddeyle ilgili Sheriff Mukhtar Kadı’nın 10 yıl hapis cezası aldığı meselede yeni tutuklanan zanlı Abubakar Sadıq Umaru, ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Ekim 2021 Cuma 12:12
Abubakar Sadıq Umaru 6 gün daha tutuklu

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, olguları aktardı.

Polis, zanlı Abubakar Sadıq Umaru’nun Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlamalarıyla tutuklandığın belirtti.

Polis, 06.10. 2021 tarihinde saat 18.10 sıralarında Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi’ne gelen bir bilgide Küçükkaymaklı’da bir elektrik trafosunun yanına siyah renk bir çanta bırakıldığını ve yapılan kontrolde içinde uyuşturucu madde olduğu tespit ediliği, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bildirildiğini anlattı.

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibinin pusu görevi sırasında, içinde iki ayrı pakette 500 gram, 7 ayrı poşet içinde 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan çantayı almaya gelen zanlı Abubakar Sadıq Umaru’nun suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, yapılan soruşturmada ve zanlının gönüllü ifade verip, 11.09.2020 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçuyla ilgili arandığı, o meselede yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs’a geçtiği, yine ayni yolla uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’tan alıp, kuzeye geçtiğini itiraf ettiğini belirtti.

Polis, emarelerin Devlet Kimya Laboratuarı’na gönderildiğini, tahkikatın devam ettiğini ve zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ile tekzibinin yapılması gerektiğin belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Abubakar Sadıq Umaru
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