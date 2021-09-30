3 yıl boyunca sirkat ettiği paraları günü birlik ajandasına kayıt yapmış

2019 – Ağustos 2021 tarihleri arasında sekreter olarak çalıştığı işyerinde müşterilerden tahsil ettiği toplam 383.295 TL parayı şirket hesabına yatırmayıp sirkat eden Seray Taş isimli kadın şikâyet üzerine 26.09.21 tarihinde derdest emri gereği tutuklanarak 27.09.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 30.09.21 tarihinde müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 6 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar ilk tanık olarak olguları aktarmak üzere polis memuru Löğmen Yücetürk’ ü tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 2019 Mayıs ile Ağustos 2021 tarihleri arasında Gazimağusa’ da bir güzellik merkezinde sekreter olarak çalışan zanlının müşterilerden tahsil etmiş olduğu ve ilk anda 171.884 TL olarak belirlenen parayı peşin almasına rağmen kredi kartından çekildi diye kayıt yapmak suretiyle işyeri hesabına yatırmak yerine zimmetine geçirmek suretiyle sirkat ettiğini belirtti.

Olayın 26.09.21 tarihinde polisin bilgisine getirildiğini ve ayni gün derdest emri gereği zanlının tutuklandığını söyleyen tanık polis, 27.09.21 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin ettiğini belirtti.

Mahkeme sonrasında zanlının mesele ile ilgili itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, iki iş birden yapması nedeniyle kendi parasını sağlamak maksadıyla 3 yıl boyunca gün be gün sirkat olayını sürdürdüğünü ve bu hususta ajandasında kayıt tuttuğu yönünde zanlının beyanı olduğuna dikkat çeken tanık polis, ayni gün arama emri ışığında zanlının ikametgahında arama yapıldığını söyledi.

Arama sonucu zanlının bahsettiği kayıtların tutulduğu 2 adet ajandanın bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, yatak odasındaki dolap içerisinde ise 975 sterlin, 560 dolar ve 1700 TL paranın da tespit edilerek incelenmek üzere alındığını, paralar ile ilgili zanlının miras yoluyla kendisine kaldığı yönünde beyanı olduğunu söyledi.

Zanlının tutmakta olduğu ajandaların içerisindeki kayıtları da resimlediğinin belirlendiğini ve bu nedenle cep telefonunun incelenmek üzere data şubesine gönderildiğine değinen tanık polis, ajandalar içerisinde yapılan incelemede zanlının 2019 Mayıs – aralık ayları içerisinde 190.704 TL, 2020 yılı içerisinde 154.517 TL ve Ocak – Ağustos 2021 arasında 128.074 TL olmak üzere toplam 383.295 TL’yi işyeri hesabına yatırmayıp sirkat ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Yapılan soruşturmada olayın bir müşterinin indirim talebiyle güzellik merkezine gelmesi, yapılan kontrolde kayıtta isminin bulunmaması ve çalışanların toplanarak sorgulanması esnasında zanlının ben yaptım itirafında bulunup kimlik kartını ve 50 bin TL parayı işyerine vermesiyle ortaya çıktığına dikkat çeken tanık polis, ilk anda 171. 884 TL olan miktarın soruşturma sonucunda 383.295 TL’ ye yükseldiğine vurgu yaptı.

Soruşturmanın titizlikle devam etmekte olduğuna, alınması gereken ifadeler yanında gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanamadığını belirten tanık polis, data şubesinden beklenmekte olan raporun da henüz kendilerine ulaşmaması nedeniyle zanlı aleyhindeki tutukluluk süresinin 8 gün uzatılması talebinde bulundu.

Savcı yardımcısı Kızıltunçlar talep edilen süreyi 6 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)