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3 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Polis hücrelerinden firar eden zanlı Veysel Akpınar bugün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Kasım 2021 Cuma 15:57
3 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Polis hücrelerinden firar eden zanlı Veysel Akpınar bugün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, zanlı Veysal Şahin’in Yasal tutukluluktan firar, askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarına  methaldar olduğunu belirtti. Polis, 18.08.2021 tarihinde saat 11.40'da Lefkoşa'da Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin vermiş olduğu 300/2021 sayılı teminat şartlarını yerine getiremediğinden dolayı Merkez Karakol hücrelerinde tutuklu bulunan Lefkoşa'da sakin Veysal Akpınar’ın (E-35) gizlice hücreden kaçarak yasal tutukluluktan firar ettiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak aranmakta olan zanlının 03.11.2021 tarihinde Girne'de tespit edilerek temin edilmiş olan derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının 8 askeri yasak bölgeyi ihlal etmek, 37 de suç kaydı olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Veysel Akpınar
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