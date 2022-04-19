banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
İtfaiye, yangınlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu
İtfaiye müdürlüğü uyardı
Halkın Partisinde şok istifa
Halkın Partisinde şok istifa
İş insanı Mehmet Erülkü hayatını kaybetti
Mehmet Erülkü hayatını kaybetti
Niye şaşırdınız ki!
Niye şaşırdınız ki!
banner404

2 Kilo uyuşturucuyla geldiler... Cezaevi'ne gönderildiler!

Ercan Havaalanından ülkeye giriş yaparken uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar Edit Chıpımbıro ve Tafadzwa Nicola Mutsago’nun ardından zanlı 3 Fortuna Tafadzwa Tutayı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Nisan 2022 Salı 15:06
2 Kilo uyuşturucuyla geldiler... Cezaevi'ne gönderildiler!

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanından ülkeye giriş yaparken uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar Edit Chıpımbıro ve Tafadzwa Nicola Mutsago’nun ardından zanlı 3 Fortuna Tafadzwa Tutayı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, 06.04.2022 tarihinde saat 02.40’da Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapan Zanlı-1 Edit Chıpımbıro (K-28) ve Zanlı-2 Tafadzwa Nicola Mutsago’nun (K-31,Zimbave)’nin valizlerinde yapılan aramada Zanlı-1 Edit Chıpımbıro’ya ait siyah renk el çantası içerisinde 16 adet Nestle marka Mısır gevreği paketi içerine gizlenmiş yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınıp Zanlı-1 ve Zanlı-2 tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı 2’in gönüllü ifade verip, uyuşturucuyu 5 bin dolar karşılığında zanlı 3 Fortuna Tafadzwa Tutayı’nın istemi üzerine konu uyuşturucuyu ithal ettiklerini itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlı 3’ün de gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlı 3’ün tasarrufunda üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan presleme makinesi ile şeffaf poşetler bulunduğunu anlattı. Polis, ayrıca zanlı 2 ile 3’ün telefon yazışmalarında uyuşturucuyu havalimanında X-Ray cihazına takılmadan nasıl geçireceklerine dair konuşmalar belirlediğini ayrıca zanlı 3’ün zanlı 2’ye kalacağı oteli ayarladığını belirtti.   Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların tutuklu yargılamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaoğlanoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
Karaoğlanoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu zanlılarına ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlılarına ek tutukluluk
Güneşköy’de yangın
Güneşköy’de yangın
Motosiklet sürücüsü ağır yaralı
Motosiklet sürücüsü ağır yaralı
25 farklı kişiye ait banka kartlarıyla işlem yaptılar
25 farklı kişiye ait banka kartlarıyla işlem yaptılar
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı!
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
Casino içinde düşürülen cüzdanı aldı!
Casino içinde düşürülen cüzdanı aldı!
Murat Demir Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı
Murat Demir Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı
Gazimağusa’da uyuşturucu: 2 tutuklu
Gazimağusa’da uyuşturucu: 2 tutuklu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim