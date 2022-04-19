2 Kilo uyuşturucuyla geldiler... Cezaevi'ne gönderildiler!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanından ülkeye giriş yaparken uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar Edit Chıpımbıro ve Tafadzwa Nicola Mutsago’nun ardından zanlı 3 Fortuna Tafadzwa Tutayı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, 06.04.2022 tarihinde saat 02.40’da Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapan Zanlı-1 Edit Chıpımbıro (K-28) ve Zanlı-2 Tafadzwa Nicola Mutsago’nun (K-31,Zimbave)’nin valizlerinde yapılan aramada Zanlı-1 Edit Chıpımbıro’ya ait siyah renk el çantası içerisinde 16 adet Nestle marka Mısır gevreği paketi içerine gizlenmiş yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınıp Zanlı-1 ve Zanlı-2 tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı 2’in gönüllü ifade verip, uyuşturucuyu 5 bin dolar karşılığında zanlı 3 Fortuna Tafadzwa Tutayı’nın istemi üzerine konu uyuşturucuyu ithal ettiklerini itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlı 3’ün de gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlı 3’ün tasarrufunda üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan presleme makinesi ile şeffaf poşetler bulunduğunu anlattı. Polis, ayrıca zanlı 2 ile 3’ün telefon yazışmalarında uyuşturucuyu havalimanında X-Ray cihazına takılmadan nasıl geçireceklerine dair konuşmalar belirlediğini ayrıca zanlı 3’ün zanlı 2’ye kalacağı oteli ayarladığını belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların tutuklu yargılamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz gün tutuklu kalmasına emir verdi.