2 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili tutuklanan Serhat Yıldırım bugün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli Polis memuru, zanlının 9 Mayıs 2021 tarihinde Girne’de Yusuf Egemen DÖNMEZ ve Hasan Hüseyin DÖNMEZ’e ait ikametgâha güney kısmındaki açık durumda bulunan sürme penceresinden içeri giriş yaptığını, iki kumbarayı kırıp toplam 18 bin lira nakit para aldığını, ayrıca bir adet de sabit kamera çalındığını söyledi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen 2 Haziran’da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, dün mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı. Polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.