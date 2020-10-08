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1'i tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Denis Kıplagat Sawe ve Gürsel Fethat bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Ekim 2020 Perşembe 16:35
1'i tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da meydana gelen, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Denis Kıplagat Sawe ve Gürsel Fethat bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı 1 Denis Kıplagat Sawe ve zanlı 2 Gürsel Fethat’ın, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, zanlı Gürsel Fethat’ın Hamitköy’de bir parkta uyuşturucu sattığı bilgisi alındığını ve pusu görevi sırasında saat 19.40’da zanlı 1 Denis Kıplagat Sawe’in geldiğini ve zanlı Gürsel Fethat’tan küçük bir kâğıt aldığını ve karşılığında para verdiğinin görüldüğünü anlattı. Polis, zanlı 1’in yakalanacağını anladığını ve 454 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi boş araziye attığını belirtti. Polis, zanlı 2 Gürsel Fethat’ın ikametgâhında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 109 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 1 gram 739 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, 18 gram 490 miligram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ve zanlı 1’in zanlı 2’ye verdiği 100 TL’nin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı 2’nin 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı 1’in ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 08.10.2020 16:46
Anahtar Kelimeler:
Denis Kıplagat SaweGürsel FethatUyuşturucu
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