Aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Ali Yorgancıoğlu’nun ölüm sebebi, yapılacak ileri tetkiklerde belli olacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü Hamitköy’deki evinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitiren Ali Yorgancıoğlu’nun (E-77) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Yorgancıoğlu’nun ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacak.

-Hırsızlık

Yenierenköy’de faaliyet gösteren bir eczaneye 2 Mayıs ve 16 Mayıs tarihlerinde müşteri olarak giden A.Ö.’nün (K-48), toplam değerleri 60 bin TL olan, kozmetik ve cilt bakım ürünleri, muhtelif ilaçlar ile 2 adet sıvı sabunu ve 7 adet güneş gözlüğünü alıp ödeme yapmadan işletme dışına çıkararak çaldığı tespit edildi. Olayın dün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-Polisi darp ve görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık ve itale-i lisan (dil uzatma, kötü söz söyleme)

Girne’de umumi bir yer olan 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde bugün saat 02.00 sıralarında, A.T.(E-42) ve R.Ö.T.(K-42), alkollü içki tesiri altında bulundukları bir sırada, alış veriş yaptıkları büfeye hesabı ödemeleri ve yüksek sesle bağırmamaları konusunda kendilerini uyaran görevli polislere küfür ederek, tutuklamaya karşı direnç gösterip görevli polisleri darp ve görevlerinde men etti. Bahse konu şahıslar tutuklandı.