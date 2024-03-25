Yeniboğaziçi Camisi'ndeki yardım kutusundan 600 TL çalındı, zanlı görülen bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, caminin giriş kapısı, 20 ve 24 Mart tarihlerinde, cürüm işlemek kastı ile açılarak içeriye girilerek, camiye ait anahtarlarla yardım parası kutusunun kilidi kırılıp hasara uğratıldıktan sonra kutudaki 600 TL nakit para çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.M.(E-23) tespit edilerek tutuklandı.

-Gazimağusa’da arkadaşının annesinden sahtekarlıkla 445 bin TL para temin eden bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, Ö.C.A.’nın (E-32), 22 Kasım 2023– 6 Şubat tarihleri arasında birlikte kaldığı arkadaşının annesini birçok kez telefonda arayarak ve mesaj atarak, oğlunun çeşitli rahatsızlıkları ve sorunları olduğu yönünde annesine yalan beyanda bulunarak verdiği banka hesaplarına para gönderilmesini sağlayarak 445 bin 403 TL parayı annesinden sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-Kalecik'te ani ölüm

Kalecik’te sakin Tettiana Pashchaieva (K-64) dün evinin bahçesinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirirken, yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı.

-Gazimağusa’da kavga

Gazimağusa’da dün yaşanan kavgada bir kişinin sol ayak bileği kırıldı.

B.D.(E-23), D.K.(E-26) ve Z.D.(E-25) bir taraf olup, K.A.G.’nin (E-34) vücudunun muhtelif yerlerine vurarak sol ayak bileğinin kırılmasına sebep oldular.

B.D., D.K. ve Z.D. tutuklandı.