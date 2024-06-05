Lefkoşa ve Güzelyurt’ta dört kişi uyuşturucu suçundan tutuklandı.

Lefkoşa’da dün Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından, park halinde bir otomobilde şüpheli olarak görülen P.T.K.’nin (E-29) üzerinde ve aracında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen C.M.P’nin (K-24) Lefkoşa’da kaldığı evde yapılan aramada ise, yaklaşık 68 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.B.M.(K-35) tutuklandı.

Öte yandan Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde dün Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan A.K.B.’nin (E-23) şüpheli hareketleri sonucu yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

A.K.B. tutuklandı.

-Gümrüksüz mal tasarruf eden bir kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından dün kontrol maksatlı durdurulan Y.E.A.’nın (E-23) kullandığı araçta gümrüğe beyan edilmemiş 14 elektronik sigara tespit edilerek emare olarak alındı. Y.E.A. tutuklandı.

-Ülkede ikamet izinsiz bulunan 6 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı  

Tabipler Birliği: Çevreyi Korumak Ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Destek İçin Herkesi Bilinçli Ve Aktif Olmaya Çağırıyoruz Tabipler Birliği: Çevreyi Korumak Ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Destek İçin Herkesi Bilinçli Ve Aktif Olmaya Çağırıyoruz

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz bulunan 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de çevreye rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı

Girne’de Şehit Fehmi Ercan Sokak’ta, E.E.K.(E-24) 257 miligram ve İ.T.(E-25) 105 miligram alkollü içki tesiri altında, bağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri sırada suçüstü tutuklandı.